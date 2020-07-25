AÖL sınav soruları cevapları yayınlandı mı? AÖL soru cevapları ne zaman yayınlanacak? Açık Lise olarak da bilinen AÖL 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihinde tamamlanıyor. Sınava giren binlerce öğrenci ise AÖL sınav soruları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınav soruları cevapları yayınlandı mı? AÖL soru cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı!
AÖL SORU CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Geçtiğimiz yılki sınav takvimini göz önüne aldığımızda AÖL soru cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL'de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
AÖL sınav sonuçları için internet üzerinden sorgulama yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme erişim sağlayabilmeniz için; T.C. kimlik numaranız mutlaka olmalı. Bununla birlikte AÖL Müdürlüğü'nden aldığınız öğreci şifreniz ve güvenlik kodu gerekli olacaktır.