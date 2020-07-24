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    • Yaşam
    • 24.07.2020 Gazete
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    Sağlık Bakanlığı Coronavirüs verilerini açıkladı: 1.151 kişi iyileşti

    Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 913 kişiye yeni tanı konuldu. 18 kişi hayatını kaybetti. 1.151 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136" açıklamasını yaptı.

    1.151 kişi iyileşti
    Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 913 kişiye yeni tanı konuldu. 18 kişi hayatını kaybetti. 1.151 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136" açıklamasını yaptı.

    ÖLÜ SAYISI 630 BİN OLDU
    Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 380 bin 140'a yükseldi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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