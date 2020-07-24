Sağlık Bakanlığı Coronavirüs verilerini açıkladı: 1.151 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 913 kişiye yeni tanı konuldu. 18 kişi hayatını kaybetti. 1.151 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136" açıklamasını yaptı.
ÖLÜ SAYISI 630 BİN OLDU
Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 380 bin 140'a yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 630 BİN OLDU
Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 380 bin 140'a yükseldi.