CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun ardından genel başkan aday adayı olan isimler kürsüye geldi.

İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman, yaptıkları konuşmada CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

İMZA VERMEYİN TEHDİDİ

Cihaner, aday olabilmek için imza istedikleri delegelerin CHP'li belediye başkanları tarafından işsiz bırakılmakla tehdit edildiğini söyledi.

CHP'li belediye başkanları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları tarafından tehdit edildiği öğrenilen delegeler, üç isme de yeterli sayıda imzayı vermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday oldu.