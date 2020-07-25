2010 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile yine aynı dönemin CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'a ait olduğu ileri sürülen video kasetinin ortaya çıkarılmasından sonra Baykal koltuğunu bırakmıştı. Baykal'ın istifasından sonra gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu, önce bu göreve aday olmayacağını söylese de bir anda kararını değiştirip CHP Genel Başkanlığına aday olarak partinin başına geçmişti. Aradan 10 yıl geçti. Deniz Baykal'ın görüntülerini FETÖ'nün servis ettiği ortaya çıktı. O dönem görev yapan bazı polisler hakkında davalar açıldı, soruşturmalar halen devam ediyor.

Kan kaybına sebep olan FETÖ komplosu CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda tekrar gündeme getirildi.

"30 YILDIR İKTİDAR OLAMAYAN PARTİMİZDE BU ARKADAŞLARI MUTLU KILAN NEDİR?"

Kürsüye gelen CHP'nin 37. Olağan büyük kurultayda onur üyesi Nuriye Berberoğlu, "Tıpış tıpış yürümeyi tercih eden delegeler, nasılsınız? İyi misiniz? Halinizden memnun musunuz? Aranızda mutluyum, memnunum diyen varsa eğer, 30 yıldır iktidar olamayan partimizde, bu arkadaşları mutlu kılan nedir diye sorgulamamız lazım." dedi.

"FETÖ KONFERANSINA KATILANLAR İHRAÇ EDİLMEDİLER"

Suçlamalarına devam eden Berberoğlu, "İhsanoğlu'nun Çankaya'ya çıkmasına onay verenlerin ayıklanması bu delegasyonun görevidir. FETÖ'nün düzenlediği konferansa katılan vekiller, izinli oldukları için ihraç edilmediler. Bunların pasaportlarını bu delegasyon vermeli." ifadelerini kulandı.

"ERDOĞAN'A İZLETİRKEN ALDIKLARI GÖRÜNTÜYÜ SİZE KİMLERİN NEREDE SERVİS ETTİĞİNİ AÇIKLAMADINIZ"

Daha önce de Muharrem İnce'nin PM listesinde yer alan CHP'li Nuriye Berberoğlu "Bu kürsüden Genel Başkan'a sormak istediklerim var. Partimiz, uluslararası bir operasyona maruz bırakıldı. O operasyona konu kaseti, Erdoğan'a izletirken aldıkları görüntüyü size kimlerin nerede servis ettiğini açıklamadınız.

KILIÇDAROĞLU TELEFONLARI KAPATIP YATTA KİMİNLE GÖRÜŞTÜ

2 Mayıs 2019'da İstanbul seçimine günler kala, siyasi trafiğin en yoğun günlerinde Kalamış Yat Limanı'nda beraberinizdekilerin tüm telefonlarını kapatarak katıldığınız yat gezisinde..." sözlerini kullandı.

BİR ANDA MİKROFON KAPATILDI

Kurultay moderatörü, Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik suçlamaların artması üzerine mikrofonun sesini kapadı.

Israrı üzerine yeniden konuşmaya başlayan Berberoğlu, "Katıldığınız yat gezisinde kimlerle görüştüğünüzü açıklamadınız. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için devletin en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktu dediniz. Ama Saray'a giden vekili açıklamadınız. Sizin bu görüşmeden haberdar olduğunuz izlenimini yaratacağını düşünmediniz mi?" dedi.

"LÜTFEN KESELİM"