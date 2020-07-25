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    • 25.07.2020 15:57
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    37. 'na koltuk ayarı: ’yi sona attılar

    'nin () bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan 37. 'nda ile ilgili garip bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan ve partinin aldığı oyun 8 puan üstünde bir oy alan Muharrem İnce’nin oturduğu koltuk gündem oldu. Ön sıralarda yer verilmeyen İnce’ye salonda en arkanın 3 önündeki koltuk layık görülmesi dikkat çekti. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

    () 37. bugün başladı ve yarın da devam edecek.

    ÖN KOLTUKTA YER VERİLMEDİ
    CHP'nin 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olan 'ye ön koltuklarda yer verilmemesi dikkat çekti.


    CHP'NİN OYUNU GEÇMİŞTİ
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin aldığı oydan 8 puan üstünde bir oy alan Muharrem İnce'nin salonun en arka sırasının 3 önünde oturması olay oldu.

    Bir önceki seçimde partinin Cumhurbaşkanı adayı yapılan bir isme yapılan bu saygısızlık konuşuluyor.

    Bilindiği gibi, Kurultay öncesi CHP içi karışmıştı. CHP Genel Başkanı 'nun en güçlü rakibi Muharrem İnce'nin aday olmayacağı öğrenilmişti. Kılıçdaroğlu'nun rakipleri , Tolga Yarman ve oldu.


    SEMA ALİM DALGIÇ/ SABAH

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