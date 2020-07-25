Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Büyük Kurultayı bugün başladı ve yarın da devam edecek.

ÖN KOLTUKTA YER VERİLMEDİ

CHP'nin 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olan Muharrem İnce'ye ön koltuklarda yer verilmemesi dikkat çekti.







CHP'NİN OYUNU GEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin aldığı oydan 8 puan üstünde bir oy alan Muharrem İnce'nin salonun en arka sırasının 3 önünde oturması olay oldu.





Bir önceki seçimde partinin Cumhurbaşkanı adayı yapılan bir isme yapılan bu saygısızlık konuşuluyor.

Bilindiği gibi, Kurultay öncesi CHP içi karışmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en güçlü rakibi Muharrem İnce'nin aday olmayacağı öğrenilmişti. Kılıçdaroğlu'nun rakipleri İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı oldu.





SEMA ALİM DALGIÇ/ SABAH

