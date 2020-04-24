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    • 24.04.2020 11:35
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    Kılıçdaroğlu'ndan 'li belediyelere CHP yandaşı medyaya destek talimatı! Kaynaklar böyle çarçur edildi

    Genel Başkanı , 23 Nisan nedeniyle CHP'li belediyelere parti yandaşı , , , Dünya, Evrensel, ve Milli Gazete gibi medya kuruluşlarına reklam verilmesi talimatı verdi. "İlanı veren bize bildirsin" diyen Kılıçdaroğlu'na CHP'li bir belediye başkanı dahi "Bu dayatmayı kabul etmek güç" diye isyan etti.

    Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere skandal talimat

    Halk Partisi () Genel Başkanı , "CHP'li belediyelere yandaş gazetelere ilan verilmesi" talimatı verdi. Sabah'ın ulaştığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından Türkiye genelindeki 11 Büyükşehir, 10 ilçe ve 191 ilçe belediye başkanına gönderilen talimatta, şu ifadeler yer aldı:



    "İLANI VEREN BİLDİRSİN"
    "Saygıdeğer Belediye Başkanım, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Cumhuriyet, , , , Dünya, Evrensel, ve Milli Gazetelerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilan verilerek destek olunması, ilan veren belediyelerimizin yarın saat 15.00'a kadar Yerel Yönetimler birimine bildirmesini, ayrıca yarın (22.4.2020) Genel Başkanımızın röportajının yer alacağı Cumhuriyet Gazetesi'nin temin edilmesini hassasiyetle rica ederim..."


    *Seyit Torun

    - Sabah'a skandalı değerlendiren CHP'li bir belediye başkanı ise "Bu dayatmayı kabul etmek güç. Bu kadar gazeteye ilan verecek bütçeyi nereden bulacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.

    - 10 Nisan'da yine Torun imzalı mesajla sokağa çıkma yasağı süresince Sözcü gazetesinin belediye araçlarıyla bedava dağıtılması talimatı verilmişti.

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