

Ayasofya, ibadete açıldı. 86 yıllık aranın ardından dün saat 14.23'te ilk cuma namazı kılındı. 350 bin kişilik cemaatin büyük mutluluğunu dünya TV'leri canlı yayınladı.





14.53'TE FATİH'İN HUZURUNDA

Erdoğan ,MHP lideri Bahçeli ile saf tuttu. Kur'an okudu. Sonra Fatih türbesinde açıklamada bulundu: Milletin özlemini gerçekleştirdik. İşin gerçek sahibi Fatih'in kabrini ziyaret edelim istedik.







Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, minbere Fethin sembolü kılıçla çıktı.







WASHINGTON POST (ABD): Müzeden camiye



BBC (İNGİLTERE): Müslümanları ağırlıyor



KATHIMERINI (YUNANİSTAN): Binlerce kişi Ayasofya'da



EL CEZİRE (KATAR): 86 yıl sonra dualarla...



DEUTSCHE WELLE (ALMANYA): 1500 yıldır İstanbul'un kalbinde



EURONEWS (AVRUPA BİRLİĞİ): Ortodokslar yasta







TARİHİ COŞKU

Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz, 350 bin kişilik cemaatle kılındı. Türkiye'nin büyük coşkusunu dünya medyası canlı yayınladı

Türkiye, dün tarihi bir ana tanıklık etti. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'da Cuma namazı icra edildi. Saat 12.50'de Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet etti.

13.00'da ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela ve ezan sesleri yükseldi. Saatler, 14.23'ü gösterdiğinde ise 350 bin kişi, 86 yıllık hasreti bitirip ilk namazını kıldı, ardından dua etti. (ZEYNEL YAMAN)







86 YIL SONRA AYASOFYA'DA İLK CUMA NAMAZI

Tarihi güne tanıklık etmek isteyenler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Namaz için hazırlanan alanlarda iğne atılsa yere düşmedi. Yüzbinler ellerini hep birlikte semaya açıp dua etti.







BAŞKAN FATİHA OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Kuran-ı Kerim dinledi.



Ardından Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 6 ayetini okudu.







KILIÇ HAKKI

Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Minbere elinde kılıçla çıkan Erbaş hutbede, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah" dedi.







14.53 MESAJI

Başkan Erdoğan, namaz sonrası MHP Lideri Bahçeli ile birlikte İstanbul'un fethedildiği 1453 tarihine ithafen saat 14:53'te Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti. "İşin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret edelim istedik" dedi.









Ayasofya Camii, dün gece hilal ile buluştu. Görüntü herkesi büyüledi.



24 SAAT İBADETE AÇIK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi." dedi.







DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA



AFP: Yunanistan, yas tutuyor.



REUTERS: Ayasofya'ya sabah erken saatlerden itibaren binlerce Müslüman akın etti.



DW: Erdoğan gençlik hayalini gerçekleştirdi.







KOMŞU'DA MATEM VAR

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Yunanistan'da yas ilan edildi. Ülkede bayraklar yarıya indirildi.

Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, dün akşam özel bir ayin düzenledi. Hep birlikte Akathist ilahisi söylendi. Bu ilahi, İstanbul'un fethinden önce de okunmuştu.





