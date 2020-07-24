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    • 25.07.2020 06:01
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    'nde ilk sabah namazı kılındı

    Sabah namazı ezanının okunmasının ardından geceyi Ayasofya meydanında geçiren, ve dünyanın birçok yerinden Müslümanlar 'nde ilk sabah namazını kılmanın heyecanını yaşadı.

    Ayasofya'da ilk sabah namazı kılındı

    Sabah namazı ezanının okunmasının ardından geceyi Ayasofya meydanında geçiren, ve dünyanın birçok yerinden Müslümanlar 'nde ilk sabah namazını kılmanın heyecanını yaşadı.

    Valisi Ali Yerlikaya'nın da hazır bulunduğu sabah namazını, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk sabah namazını kılmak isteyenler caminin önünde uzun kuyruklar oluştururken, namazı içeride kılabilenler büyük mutluluk yaşadı.

    Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.

    Namazını kılmak için çok sayıda Müslümanın önünde beklediği cami çevresinde güvenlik önlemleri de sürüyor.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık olacak.

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