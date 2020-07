ET VE ET ÜRÜNLERİNDE BAKTERİLER HIZLICA ÇOĞALIYOR

Et ve et ürünlerinin bakterilerin çoğalmaları için son derece uygun bir ortam olduğunu belirten Delibalta, şunları söyledi:

"Bu gibi uygun ortamlarda bakteriler hızla ürerler ve tek bir bakteriden 7 saat içinde 2 milyon, 12 saat içinde bir milyar bakteri oluşabilir. Bu durum hafif bir bakteri yüküne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonra insan sağlığı açısından son derece riskli bir durum oluşturabilir. Bu nedenle kesim, yüzüm ve eti parçalama işlemlerinin güneş görmeyen serin yerlerde, kesim sırasında kullanılan bıçak, satır gibi kesici aletlerin, kullanılan kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin temiz olması oldukça önemlidir."