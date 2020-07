6901 Almanca Bilmek

6903 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Almanca Bilmek

6905 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Almanca Bilmek

6907 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Almanca Bilmek

6909 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Almanca Bilmek

6911 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Almanca Bilmek

6913 Arapça Bilmek

6915 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Arapça Bilmek

6917 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Arapça Bilmek

6919 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Arapça Bilmek

6921 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Arapça Bilmek

6923 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Arapça Bilmek

6925 Bulgarca Bilmek

6927 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Bulgarca Bilmek

6929 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Bulgarca Bilmek

6931 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Bulgarca Bilmek

6933 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Bulgarca Bilmek

6935 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Bulgarca Bilmek

6937 Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek

6939 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek

6941 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek

6943 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek

6945 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek

6947 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek

6949 Fransızca Bilmek

6951 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Fransızca Bilmek

6953 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Fransızca Bilmek

6955 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Fransızca Bilmek

6957 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Fransızca Bilmek

6959 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Fransızca Bilmek

6961 Farsça Bilmek

6963 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Farsça Bilmek

6965 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Farsça Bilmek

6967 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Farsça Bilmek

6969 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Farsça Bilmek

6971 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Farsça Bilmek

6973 Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek

6975 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek

6977 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek

6979 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek

6981 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek

6983 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek

6985 İrlandaca Bilmek

6987 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İrlandaca Bilmek

6989 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İrlandaca Bilmek

6991 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İrlandaca Bilmek

6993 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İrlandaca Bilmek

6995 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İrlandaca Bilmek

6997 İspanyolca Bilmek

6999 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İspanyolca Bilmek

7001 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İspanyolca Bilmek

7003 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İspanyolca Bilmek

7005 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İspanyolca Bilmek

7007 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İspanyolca Bilmek

7009 İtalyanca Bilmek

7011 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İtalyanca Bilmek

7013 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İtalyanca Bilmek

7015 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İtalyanca Bilmek

7017 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İtalyanca Bilmek

7019 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İtalyanca Bilmek

7021 Lehçe Bilmek

7023 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Lehçe Bilmek

7025 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Lehçe Bilmek

7027 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Lehçe Bilmek

7029 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Lehçe Bilmek

7031 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Lehçe Bilmek

7033 Macarca Bilmek

7035 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Macarca Bilmek

7037 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Macarca Bilmek

7039 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Macarca Bilmek

7041 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Macarca Bilmek

7043 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Macarca Bilmek

7045 Portekizce Bilmek

7047 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Portekizce Bilmek

7049 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Portekizce Bilmek

7051 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Portekizce Bilmek

7053 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Portekizce Bilmek

7055 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Portekizce Bilmek

7057 Rumence Bilmek

7059 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Rumence Bilmek

7061 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Rumence Bilmek

7063 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Rumence Bilmek

7065 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Rumence Bilmek

7067 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Rumence Bilmek

7069 Rusça Bilmek

7071 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Rusça Bilmek

7073 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Rusça Bilmek

7075 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Rusça Bilmek

7077 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Rusça Bilmek

7079 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Rusça Bilmek

7081 Sırpça Bilmek

7083 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Sırpça Bilmek

7085 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Sırpça Bilmek

7087 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Sırpça Bilmek

7089 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Sırpça Bilmek

7091 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Sırpça Bilmek

7093 Yunanca Bilmek

7095 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Yunanca Bilmek

7097 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Yunanca Bilmek

7099 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Yunanca Bilmek

7101 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Yunanca Bilmek

7103 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Yunanca Bilmek

7105 İngilizce Bilmek

7107 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İngilizce Bilmek

7109 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek

7111 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek

7113 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek

7115 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İngilizce Bilmek

7119 TOEFL' dan En Az 153 Puan Almış Olmak

7121 TOEFL' dan En Az 193 Puan Almış Olmak

7123 TOEFL' dan En Az 250 Puan Almış Olmak

7125 FCE A Seviyesinde İngilizce Bilmek

7127 FCE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek

7129 FCE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek

7131 CAE A Seviyesinde İngilizce Bilmek

7133 CAE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek

7135 CAE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek

7137 CPE A Seviyesinde İngilizce Bilmek

7139 CPE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek

7141 CPE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek

7143 IELTS A Seviyesinde İngilizce Bilmek

7145 IELTS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek

7147 IELTS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek

7149 A Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak

7151 B Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak

7153 C Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak

7155 D Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak

7157 E Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak

7159 Sınırlı Kaptan Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.

7163 "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

7165 "B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

7167 "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

7169 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bir Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak

7171 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İki Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.

7173 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.

7175 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bir Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.

7177 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İki Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.

7179 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.

7181 Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Yeterlilik Sertifikasına Sahip Olmak.

7182 Vardiya Zabiti Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.

7183 STCW Belgelerine(Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri) Sahip Olmak.

7184 Telsiz Operatörü GOC veya ROC Belgesine Sahip Olmak.

7185 En Az 10 Yıl Kaptan Olarak Çalışmış ve Seyir, Manevra Kabiliyeti ve Teknik Konularda Tecrübeli Olmak.

7186 En Az 3 Yıl Kaptan Olarak Çalışmış ve Seyir, Manevra Kabiliyeti ve Teknik Konularda Tecrübeli Olmak.

7187 Usta Gemici Belgesine Sahip Olmak.

7188 Heykel Restorasyonu alanında en az 2 yıl çalışmış olmak

7189 Gemi Adamı Olarak En Az 2 Yıl Çalışmış Olmak.

7190 Resim Restorasyonu alanında en az 2 yıl çalışmış olmak

7191 Cad-Cam Teknolojileri, Tornacılık, Kalıpçılık ve Frezecilik alanlarında deneyimli olduğunu belgelendirmek.

7192 Gemiadamları Sağlık Yönergesine Uygun Olarak Alınmış Bir Sağlık Yoklama Belgesine Sahip Olmak.

7193 En Az Makine Zabiti Yeterliğine Sahip Olmak.

7201 Arapça Ve Osmanlıca Yazılan Eser Ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda Ders Aldığını Belgelemek.

7202 Pedagojik Formasyona Sahip Olmak

7203 Askeri Hastaneden "Sivil Memur Olur" Raporu Almak

7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak.

7207 Avukatlık Ruhsatı Aldıktan Sonra En Az İki Yıl Mesleği İle İlgili Çalışmış Olmak.

7209 Belirtilen Öğrenim Krm.Eğt.Prog.Ve Öğr.,Eğt.Ynt.Ve Denet.,Ölçme Ve Değ. Anabilim Dallarının Birinde Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak

7219 Client-Server Yada Büyük Sistemlerin İşletim Sistemlerinden En Az Birini Bildiğini Belgelemek.



7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması



7227 ICAO ANNEX'1 Deki Sağlık Kriterlerine Sahip Olmak

7229 Geçerlilik Süresi Dolmamış Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi (EKAT) sahibi olmak.

7233 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak

7235 İmam Hatip Lisesi Dışındaki Lise Veya Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak

7239 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Kur'an Kursu Öğreticiliği Yeterlik Belgesine Sahip Olmak

7241 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen İmam-Hatip Yeterlik Belgesine Sahip Olmak

7243 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Müezzin-Kayyım Yeterlik Belgesine Sahip Olmak

7245 İmam Hatiplik Yapmaya Engel Bir Özürü Bulunmamak

7247 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak.

7248 Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak.

7257 Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

7259 T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Belirtilen Sağlık Koşullarını Taşımak Ve Sevk Edilecek Askeri Hastaneden Sağlam Raporu Almak

7261 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bilmek Ve Bu Alanda En Az İki Yıl Çalışmış Olduğunu Belgelemek.

7263 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek

7265 Oracle Ve C++ Veya Delphi Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek

7269 Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından "Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir Ve Silah Kullanabilir" İbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak.

7271 Java ve J2EE bildiğini belgelemek

7273 SQL veya PL/SQL bildiğini belgelemek

7275 Unix bildiğini belgelemek

7277 Linux bildiğini belgelemek

7279 Cisco Ağ sistemlerini bildiğini belgelendirmek

7281 Oracle Veri Taban Yönetim Sistemlerini bildiğini belgelemek

7283 Web tasarımı konusunda belge sahibi olmak

MS Visual Studio.Net(ASP.NET,C#) Platformunda WEB TABANLI YAZILIM Geliştirme Konusunda Bilgi Sahibi Olduğunu veya Bu Konuda Çalışma Yaptığını

Belgelemek.

7285 MS Visual Studio.NET (ASP.NET, C#) platformunda WEB TABANLI yazılım geliştirmede en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

7287 MS SQL Server veri tabanı yönetimi konusunda en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

7288 Spring Framework Bildiğini veya Spring Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.

7289 Hibernate ORM Bildiğini veya Hibernate Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.

7290 C# Programlama Dili Bildiğini veya C# Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.

7291 DevExpress,Ext.Net Bildiğini veya DevExpress,Ext.Net Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.

7292 Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak

7293 Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System(IPS) veya Firewall, UTM veya URL filtering) konusunda en az 2 (iki) yıl çalışmış olduğunu belgelemek

7294 MCSA Database Administrator sertifikasına sahip olmak

7295 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Çince Bilmek

7296 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Çince Bilmek

7297 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Çince Bilmek

7298 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Çince Bilmek

7299 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Çince Bilmek

7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.



7302 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Şoför)



7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi)

7307 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü ARFF Memuru -İtfaiyeci-)

7324 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)

7337 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Denizcilik Sörvey Mühendisi)

7347 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Kaloriferci)

7353 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Aşçı)

7358 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Zabıta Memuru)

7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)

7364 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü)