6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6502 A1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6504 A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak



6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak



6507 BE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6508 C1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6509 C1E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6510 C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6512 D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6513 D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak



6514 D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak



6515 F Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6516 G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6517 DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6519 İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak.

6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak

6601 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6603 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6605 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6607 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6609 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6611 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6613 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6615 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6617 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Ustalık Bel. Sahip Olmak

6619 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6621 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6623 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6625 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6627 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6629 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6631 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6633 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşleri Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6635 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşler Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6637 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6639 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6641 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6643 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6645 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6647 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6649 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Ustalık Belgesine Sahip olmak

6651 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6653 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6655 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6657 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6659 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6661 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6663 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6665 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6667 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6669 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6671 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6673 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6675 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6677 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6679 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6681 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6683 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip olmak

6685 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6687 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6689 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6691 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6693 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6695 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6697 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6699 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6701 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6703 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6705 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6707 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6709 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6711 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6713 3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6715 3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6717 3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6719 3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6721 3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6723 3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6725 3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6727 3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6729 3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6731 3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6733 3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6735 3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6737 3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6739 3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6741 3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6743 3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6745 3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6747 3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6749 3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6751 3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6753 3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6755 3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6757 3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6759 3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6761 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6763 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6765 3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6767 3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6769 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6771 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6773 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6775 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6777 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6779 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6781 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6783 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6785 3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6787 3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6789 3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6791 3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6793 3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6795 3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6797 3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6799 3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6801 3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6803 3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6805 3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6807 3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6809 3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6811 3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6813 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6815 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6817 3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6819 3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6821 3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6823 3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6825 3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6827 3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6829 3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6831 3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6833 3308 Sayılı Kanuna Göre Dış Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6835 3308 Sayılı Kanuna Göre Dış Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6837 3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6839 3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6841 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6843 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6845 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6847 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6849 3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6851 3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6853 3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6855 3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6857 3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6859 3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6861 3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6863 3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6865 3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6867 3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6869 3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6871 3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak