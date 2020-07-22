Öte yandan, Jandarmanın bilgi notunda cinayetle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendiği ve Avcı'nın bir petrol istasyonundan 16 TL'lik benzin aldığı tespit edildi. Gültekin'in cenazesi aileye teslim edilirken, DNA eşleşmesinin bir iki gün içerisinde, kesin ölüm nedenin ise yaklaşık bir ay içerisinde hazırlanacak otopsi raporu ile belli olacağı bildirildi.