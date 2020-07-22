Pınar Gültekin son dakika cinayeti sonrası Murat Övüç'ün sözleri gündeme bomba gibi düştü! Son günlerde herkesin hassaslaştığı kadın cinayetleri konusu gittikçe önem arz etmekte. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle gündem olan Murat Övüç'ün sözleri tepki çekti. Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesi ülke genelini yasa boğarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal bir açıklama geldi. Murat Övüç'ün sözleri kısa sürede sosyal medya gündemine otururken kullanıcılar tepki yağdırdı. Murat Övüç'ün asıl mesleği medyum'luktur. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de