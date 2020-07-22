Pınar Gültekin son dakika cinayeti sonrası Murat Övüç'ün sözleri gündeme bomba gibi düştü! Son günlerde herkesin hassaslaştığı kadın cinayetleri konusu gittikçe önem arz etmekte. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle gündem olan Murat Övüç'ün sözleri tepki çekti. Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesi ülke genelini yasa boğarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal bir açıklama geldi. Murat Övüç'ün sözleri kısa sürede sosyal medya gündemine otururken kullanıcılar tepki yağdırdı. Murat Övüç'ün asıl mesleği medyum'luktur. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Murat Övüç'ten skandal sözler
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesi ülke genelini yasa boğarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal bir açıklama geldi. Övüç'ün sözleri kısa sürede sosyal medya gündemine otururken kullanıcılar tepki yağdırdı.
"Tutun dilinizi"
Övüç yaptığı açıklamada, "Ne olacak bu kadınlar? 'Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular.' Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Şimdiki kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar. E erkekler de... Tabii ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Herkes çizgisini bilmeli." ifadelerini kullandı.
Demet Akalın'ın sözleri de tepki çekmişti
Öte yandan bir skandal açıklama da Demetin Akalın'dan gelmişti. Akalın dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğ! Öldür! Yak! Üstüne beton dök! Allah belanızı versin ya! O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?" ifadelerini kullanmıştı.
MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?
Murat Övüç'ün asıl mesleği medyum'luktur. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.
Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır. 1968 yılında dünyaya gelen Murat Övüç aslen Van'lıdır. Ailenin 5 kardeşten en küçüğü'dür uzun yıllar tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu yapmıştır.