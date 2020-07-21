Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.07.2020 00:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 00:37
    ABONE OL

    Son dakika: Üniversite öğrencisi 'i canice öldüren tutuklandı

    Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'i öldüren , tutuklandı.

    Pınar Gültekin'i canice öldüren zanlı tutuklandı

    Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'i öldüren zanlı, tutuklandı.

    Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden , işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.

    Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

    OLAY
    Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

    Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

    Haberler Güncel Son dakika: Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i canice öldüren Cemal Metin Avcı tutuklandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri