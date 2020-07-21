OLAY

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından göz altına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI…

Güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarından ulaşılan zanlı C.M.A, öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar'la ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını ve tartışma sonrasında sevgilisini döverek vahşice öldürdüğünü itiraf etti.

Zanlı, öldürdüğü sevgislini kendisine ait evi depo kısmında yaktığını ve cesedi bir varile yerleştirdikten sonra Menteşe ilçesinde ormanlık alana bıraktığını anlattı.

Jandarma ekipleri, zanlının ifadesi sonrasında cesedin olduğu varile buldu. Ceset incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na teslim etti.

Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda, yeni gözaltılar olacağı öğrenildi.

ÖZEL ARAMA EKİBİ KURULMUŞTU…

Muğla Valiliğinin talimatı doğrultusunda, arama çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ve jandarmanın Pınar'ı bulmak içim özel ekip kurmuştu.

Polis ve jandarma ekipleri Pınar Gültekin'i bulmak için son görüldüğü noktalardaki tüm kameraları incelemeye almışlardı.

Sabah/ Kenan Gürbüz