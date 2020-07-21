Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2020 22:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 01:23
    ABONE OL

    'da nda oturanlara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    'da bir ndakilere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Çay ocağına silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Merkez Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında oturan kişilere, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

    Saldırıda kurşunların isabet ettiği Mehmet İbiş, Y.H. ile F.A. yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

    Ağır yaralı olan Mehmet İbiş, Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri, motosikletle kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
    Haberler Güncel Malatya'da çay ocağında oturanlara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri