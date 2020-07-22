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    • 22.07.2020 18:42
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    Meclis Başkan Yardımcısı : Bizler ’nin ve sunun sayesinde kurtuluşa erdik

    () Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı , ve su sayesinde kurtuluşa erdiğini belirtti. Töre, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduklarını açıkladı.

    Bizler, Türk ordusunun sayesinde kurtulduk

    () Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı yaptığı yazılı açıklamasında, "Büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı Türkler 1878'den sonra 96 yıl ayrı kaldıktan sonra 20 Temmuz 1974'te şafak vakti Türk askerinin yeniden adaya çıkmasıyla özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştu" dedi. Töre, 1571'den beri Kıbrıs'ta var olan 'nin ve sunun sayesinde kurtuluşa erdiğini kaydetti.

    "TÜRK ORDUSU GELMESEYDİ..."

    Töre açıklamalarına şöyle devam etti:

    "Mukavemetçilerin ve mücahitlerin direnişiyle Mehmetçiklerle buluştuk ve istiklalimizi kazandık. Türk ordusu gelmeseydi Kıbrıs adası Helenizm'e teslim olacaktı. Kıbrıs Girit gibi olacaktı. Bütün Kıbrıslı Türkler ya katledilecekti ya da adadan göç etmek mecburiyetinde kalacaktı. Türk ordusu 1878'de adadan çekilirken Kıbrıslı Türkler bu adada yetim kaldı, çaresiz kaldı, yokluklarla ve acılarla boğuştu. Ne zaman gelecekler diye gözlerimiz hep Toroslardaydı. 20 Temmuz'da geldiler, artık geri gitmeyecekler. Türk ordusu Kıbrıslı Türklerin bedenindeki can, damarlarındaki kandır. Gafillere ve hainlere karşı takipteyiz ve nöbetteyiz"

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