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    • 22.07.2020 18:29
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    'de 'ın 'a yönelik ağır silahlı saldırıları protesto edildi

    'deki Can Platformu üyeleri, 'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sözcü , bölgede Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile petrol ve doğal gaz hatlarının bulunduğunu hatırlattı.

    İzmir'de Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

    Ellerinde Türk ve bayrakları bulunan katılımcılar, Konak'ta Saat Kulesi önünde toplandı.

    Grup adına basın açıklaması yapan platform sözcüsü , tüm dünyanın Kovid-19 salgınına karşı iş birliği içinde mücadele ettiği bir dönemde, 'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmek için saldırıya geçtiğini söyledi.

    İsmailoğlu, "Ermenistan, ateşkes döneminde sivil, savunmasız insanlara ve yaşadıkları yerlere büyük çaplı silahlarla yapmış oldukları bu saldırılarla uluslararası hukuk ve sözleşmeleri çiğneyerek, tecavüzkar politika izlediklerini bir daha ortaya koymuştur." dedi.

    Ermenistan'ın, Tovuz bölgesini işgal girişiminin sıradan bir saldırı olmadığını dile getiren Turana İsmailoğlu, bölgede Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile petrol ve doğal gaz hatlarının bulunduğunu hatırlattı.

    İsmailoğlu, Ermenistan'a karşı net ve ciddi yaptırımlar uygulanmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

    Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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