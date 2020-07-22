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    • 22.07.2020 19:10
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    Son dakika: 'ın kuzeyinde 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... , "'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklama şöyle:

    "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor."

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