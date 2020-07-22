Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklama şöyle:



"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor."