Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden rahatsız olanlar arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi de var. Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın fotoğrafına yer verdi.





"UYGAR BİR DÜNYA İÇİN YENİ SORUN"

Durumdan memnun olmayan Anastasiadis, cami kararının uygar dünya için sorun oluşturduğunu savundu. Rum lider, şöyle dedi: "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkarmaktadır."

"DÜNYA MİRASINA SAYGISIZLIK"

Açıklamasında tepki çeken sözler sarfeden Nikos Anastasiadis, "Hristiyanların tamamı için duygusal bakımdan özel değeri olan bir dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

RUM KESİMİ'NİN AYASOFYA RAHATSIZLIĞI

Ankara'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunan Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis de "Türkiye'nin Ayasofya konusundaki davranışlarını kınıyoruz. Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz" diye konuşmuştu.