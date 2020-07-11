Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2020 18:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 18:32
    ABONE OL

    'nin kararı 'i şoke etti!

    dünyaya karşı dik bir duruş sergileyerek 'yı ibadete açtı. Cumhurbaşkanı, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden rahatsız oldu. , bu durumun uygar dünya ile sorunlara neden olduğunu iddia etti.

    Hayal kırıklığı yaşıyor!

    Danıştay 10. Dairesi, 'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. , "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

    Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden rahatsız olanlar arasında de var. Rum Kesimi lideri , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın fotoğrafına yer verdi.

    "UYGAR BİR DÜNYA İÇİN YENİ SORUN"
    Durumdan memnun olmayan Anastasiadis, cami kararının uygar dünya için sorun oluşturduğunu savundu. , şöyle dedi: "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkarmaktadır."

    "DÜNYA MİRASINA SAYGISIZLIK"
    Açıklamasında tepki çeken sözler sarfeden Nikos Anastasiadis, "Hristiyanların tamamı için duygusal bakımdan özel değeri olan bir dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

    RUM KESİMİ'NİN AYASOFYA RAHATSIZLIĞI
    Ankara'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunan Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis de "Türkiye'nin Ayasofya konusundaki davranışlarını kınıyoruz. Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz" diye konuşmuştu.

    Haberler Güncel Türkiye'nin Ayasofya kararı Rum lider Nikos Anastasiadis'i şoke etti!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri