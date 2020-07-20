



Akıncı, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 46. yılında sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz.

İlke ve devrimlerinizi ilk günden ve hiçbir zorlama olmadan içtenlikle benimsemiş olan Kıbrıs Türk halkı, laik ve demokratik kimliği ile yoluna devam etmekte ve bilimi rehber edinerek çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için uğraşlarını sürdürmektedir.



