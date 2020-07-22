CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında dile getirdiğişovu yarım kaldı. CHP'li Karalar'ın sözde sahra hastanesinin kapısına bir hasta dahi gelmeden kilit vuruldu. Adana AK Parti yönetimi, sahra hastanesine yapılan harcamalar sonucunda kamu malının zarara uğratıldığını veCHP'li Karalar'ın görevini kötüye kullandığını belirtti.

CHP'li Karalar'ın halkı korku ve paniğe sevk ettiğini belirten Adana AK Parti İl Yönetimi konuya ilişkin kamu davası açmaya hazırlandıkları ifade edildi. Devletin hiçbir makamından izin almadan kafalarına göre sahra hastanesi yaptıklarını söyleyen Adana AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, şunları söyledi:Yapılan harcamalarla kamu zararının oluştuğunu söyleyen Ay,diye konuştu.