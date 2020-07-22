İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği "Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yaptı.
İletişim Başkanı @fahrettinaltun, İletişim Başkanlığının düzenlediği "Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yapıyor.https://t.co/g6TQOvnWX1— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 22, 2020
FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI
Altun, 'Bu millet hep bağımsızlık için mücadele etti. FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var. Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz. Bu millet hep bağımsızlık için mücadele etti' dedi.