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    • 22.07.2020 11:24
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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan ile mücadele mesajı

    Son dakika haberi... İletişim Başkanı , ' ile millet adına görülecek bir hesabımız var. Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz' dedi.

    Altun'dan FETÖ ile mücadele mesajı

    İletişim Başkanı , İletişim Başkanlığının düzenlediği "Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yaptı.



    FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI
    Altun, 'Bu millet hep bağımsızlık için mücadele etti. FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var. Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz. Bu millet hep bağımsızlık için mücadele etti' dedi.
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