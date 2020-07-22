



"DSÖ'nün en son verilerinde erkeklerde Kovid-19'a bağlı ölümlerin daha fazla olduğu görülüyor. Yoğun bakım ihtiyacı da erkeklerde daha fazla oluyor. Erkekler daha fazla kalabalık yerlerde temas halinde oldukları için hastalığa daha fazla yakalanıyorlar. Onun dışında erkeklerde kardiyovasküler hastalıklar daha fazla görünüyor. Kardiyovasküler hastalığı olanlarda Kovid-19 daha ağır seyrediyor. Kovid-19 virüsünün vücudumuzda hücrelere yapışacağı ACE2 reseptörlerinin erkeklerde daha fazla olması sebebiyle erkeklerin hastalığı daha ağır geçirdiği de söylenebilir. Kadınlarda 'xx' kromozomu varken erkeklerde 'xy' kromozomu var. Bağışıklık hücremizi yönlendiren genetik yapılar 'x' kromozomu üzerinde daha fazla bulunuyor. Bu yüzden 'kadınlar hastalığı daha mı hafif geçiriyor' diye düşünülebilir. Böyle baktığımız zaman erkekler hastalığı daha ağır geçiriyor. Hastalığı ne kadar ağır geçirirseniz vücudunuzun bağışıklık hücreleri daha iyi antikor yanıtı oluşturduğu için erkeklerde antikor cevapları daha yüksek oluyor. Bu yüzden İngiltere'de, hastalanan erkeklerden kan örnekleri alınıp hastalanmış kişilere plazma olarak verilmesinin doğru bir yaklaşım olacağı ifade edilmişti. Yani hastalık ne kadar ağır geçirilirse bağışıklık hücrelerinizde daha fazla antikor yanıtı oluşturuyor. Erkeklerde yoğun bakım ihtiyacı, ağır hastalık geçirme oranı daha fazla olduğu için erkeklerin bağışıklık sisteminin oluşturduğu antikorları alıp plazma olarak hastalanmış kişilere vermek daha doğru bir yaklaşımdır."