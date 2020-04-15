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    • 15.04.2020 16:52
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    'daki sözde sine sahip çıkarak milletin aklıyla dalga geçti!

    Genel Başkanı Kemal ; Başkanı 'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "si" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğu ortaya çıkmış, bunun üzerine Kılıçdaroğlu'na ve CHP'nin "hizmet" anlayışına toplumun her kesiminden tepki yapmıştı. Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı bir canlı yayın programında sözde hastaneyi millete hakaret edercesine savunmayı sürdürdü.

    Kılıçdaroğlu milletin aklıyla dalga geçti!

    Genel Başkanı Kemal 'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında dile getirdiği Başkanı 'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, "Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu" dediği alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmelerin olduğu anlaşıldı.



    MİLLETE HAKARETİ HASTANE DİYE SAVUNDU!
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir televizyon programının canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
    Büyükşehir Belediyesinin kurduğu sine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı zaten çadırdır. Acil durumlarda, hastanelerin yetersiz olduğu durumlarda sahra hastaneleri devreye konulur. Bu kadar basit. İyi niyetle yola çıkılan ve yapılan bir çalışma, ben kendisini kutluyorum." dedi.



    Kılıçdaroğlu'nun hasnate kurduk diye fuar alanına kurduğu çadırı millete hizmet diye savunması "milletin aklıyla dalga geçiyor" yorumlarına neden oldu.


    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu Adana'daki sözde sahra hastanesine sahip çıkarak milletin aklıyla dalga geçti!
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