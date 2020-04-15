CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında dile getirdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, "Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu" dediği fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmelerin olduğu anlaşıldı.







MİLLETE HAKARETİ HASTANE DİYE SAVUNDU!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir televizyon programının canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesinin kurduğu sahra hastanesine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı zaten çadırdır. Acil durumlarda, hastanelerin yetersiz olduğu durumlarda sahra hastaneleri devreye konulur. Bu kadar basit. İyi niyetle yola çıkılan ve yapılan bir çalışma, ben kendisini kutluyorum." dedi.







Kılıçdaroğlu'nun hasnate kurduk diye fuar alanına kurduğu çadırı millete hizmet diye savunması "milletin aklıyla dalga geçiyor" yorumlarına neden oldu.





