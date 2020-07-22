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    • 22.07.2020 09:31
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    Başkan Erdoğan o anısını 'ölüme gidiyordum' sözleriyle anlatmıştı! İşte birlikte yolculuk yaptığı kişi!

    Dün  ve 'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 'nda sağlık sistemindeki gelişmelerden bahseden Başkan Erdoğan, geçmişte yaşadığı bir olayı anlatmıştı. Hürriyet gazetesi yazarı , Erdoğan'ın anısında bahsettiği kişinin kim olduğunu yazdı.

    İşte beraber yolculuk yaptığı kişi!
    Başkan dün, ve 'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 'nda katılımcılara hitap etti. Sağlık sisteminde yapılan reformlardan bahseden Erdoğan, geçmişte yaşanan zorluklardan örnekler verdi. Erdoğan, "Hatırlayın o günleri, ambulanstan başka her şeye benziyordu. Ben bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum. Bunları yaşadık biz. Onun için gelince 'Kapıya geleni çevirmeyeceğiz, çevirmeyeceksiniz.' dedik. Hamd olsun şimdi dönem böyle" ifadelerini kullandı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın ambulansla beraber yolculuk yaptığı kişiyi yazdı. Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

    , Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılının değerlendirdiği toplantıda sağlık sistemindeki gelinen noktayı anlatırken, geçmişte geçirdiği trafik kazasında başına gelenleri aktardı.

    "Ambulans yok ambulans. Bizi bir minibüsün içine koydular. Bizim yaralı olan arkadaşımız ayakta zor duruyor. O şimdi milletvekilimiz. Eline serum şişesini verdiler. Ayakta zor tutuyor. Ha devrildi ha devrilecek. O halimizle Bolu'ya gittik. Bir de hastanede sigortalı mısın, devlet memuru mu diye soruyorlar. Sigortalıyım. O zaman burası sigortalı hastaya bakmıyor. Devlet hastanesine sevk..."

    Trafik kazasında yaralanan Erdoğan'ın başında serum şişesini tutan dediği kişi AK Parti Rize Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı . Siyasette az bulunan sadakatin örneklerinden biri olan Osman Aşkın Bak, her dönemde Erdoğan'ın yanında olmaya devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlattığı olay ise 1 asır öncesinden değil. Sağlık sisteminin entegre olmadığı dönemde sıradan bir işlemdi. Parası olmayan hastanın, hastanede rehin kaldığı dönemlerdi.

    Hastaların, hastanelerde rehin kaldığı dönemlerden hasta vatandaşını İsveç'ten ambulans uçakla getiren Türkiye'ye ulaşması kolay olmadı.

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