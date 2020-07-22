Başkan Erdoğan o anısını 'ölüme gidiyordum' sözleriyle anlatmıştı! İşte birlikte yolculuk yaptığı kişi!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın ambulansla beraber yolculuk yaptığı kişiyi yazdı. Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılının değerlendirdiği toplantıda sağlık sistemindeki gelinen noktayı anlatırken, geçmişte geçirdiği trafik kazasında başına gelenleri aktardı.

"Ambulans yok ambulans. Bizi bir minibüsün içine koydular. Bizim yaralı olan arkadaşımız ayakta zor duruyor. O şimdi milletvekilimiz. Eline serum şişesini verdiler. Ayakta zor tutuyor. Ha devrildi ha devrilecek. O halimizle Bolu'ya gittik. Bir de hastanede sigortalı mısın, devlet memuru mu diye soruyorlar. Sigortalıyım. O zaman burası sigortalı hastaya bakmıyor. Devlet hastanesine sevk..."





Trafik kazasında yaralanan Erdoğan'ın başında serum şişesini tutan dediği kişi AK Parti Rize Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak. Siyasette az bulunan sadakatin örneklerinden biri olan Osman Aşkın Bak, her dönemde Erdoğan'ın yanında olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlattığı olay ise 1 asır öncesinden değil. Sağlık sisteminin entegre olmadığı dönemde sıradan bir işlemdi. Parası olmayan hastanın, hastanede rehin kaldığı dönemlerdi.

Hastaların, hastanelerde rehin kaldığı dönemlerden hasta vatandaşını İsveç'ten ambulans uçakla getiren Türkiye'ye ulaşması kolay olmadı.



