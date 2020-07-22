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    : 'da kritik u! 19'u muvazzaf 25 astsubay için kararı

    haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 19'u muvazzaf 25 astsubay için kararı verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da kritik FETÖ operasyonu! 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı
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