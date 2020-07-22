Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı verildi. İşte firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları: Sokağa çıkmak için bile izin alıyor Son dakika: Kritik MGK bugün toplanıyor! Masada hangi konular var? FETÖ'nün Aksiyon dergisinin eski yöneticisi Mustafa Kemal Sungur'un oğlu Davud Sungur ABD'de silah kaçakçılığından yargılanıyor! FETÖ'cü firari hain Zekeriya Öz banyo kesesi istemiş