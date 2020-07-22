Başkan Erdoğan yeni yönetim sisteminin 2 yılını değerlendirdi

Erdoğan, yeni yönetim sisteminin 2 yılını değerlendirdi. Türkiye 'nin örnek ülke haline geldiğini söyledi: En küçük sarsıntıda yerle yeksan olan Türkiye'den; her sınamayı başarıyla veren noktaya geldik. Dünyada örnek gösteriliyoruz. İhtiyaç hâsıl olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz.Başkan Erdoğan, iki yıllık değerlendirme toplantısında dünyaya mesaj verdi: Doğu Akdeniz 'deki haklarımız neyse adımları atarız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak.Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nin 2 yıllık değerlendirme toplantısında konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu.en küçük sarsıntıda demokrasisiyle, ekonomisiyle, siyasi ve sosyal yapısıyla adeta yerle yeksan olan bir Türkiye'den, bölgesel ve küresel her türlü sınamayı başarıyla veren bir Türkiye'ye geldik.sistemde yürütme, yasama ve yargı ilişkilerini daha çok netleştirdik. Katliam ve sömürge lekesi olmayan nadir ülkelerden biriyiz.iki yılda 10 şehir hastanemizi hizmete sunduk. İki bin 805 yeni okul inşa ettik. Salgın döneminde eğitim ordumuz da görev aldı.2 yılda 234 bin operasyon gerçekleştirdik.'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon yapıldı.