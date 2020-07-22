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    • 22.07.2020 09:29
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    Son dakika: 'ndan 'a tepki: Reddediyoruz!

    Sözcüsü Hami Aksoy; 'ın araştırma gemisinin ’deki faaliyetine yönelik itirazına tepki gösterdi. Aksoy yaptığı yazılı açıklamada Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerinin ile bildirildiğini dile getirdi. Edinilen son dakika haberinde; Aksoy; "Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan'ın bu iddialarını reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

    Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Reddediyoruz!

    Sözcüsü Hami Aksoy; 'ın araştırma gemisinin 'deki faaliyetine yönelik itirazına tepki gösterdi. Aksoy yaptığı yazılı açıklamada Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerinin ile bildirildiğini dile getirdi.

    İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

    Ülkemizin Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon faaliyetleri çerçevesinde, Oruç Reis araştırma gemimizin 21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Doğu Akdeniz'de yeni bir faaliyetinde bulunacağı ilgili makamlarımızca yayımlanan bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile kamuoyuna duyurulmuştur.

    Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Hükümetimizce TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içindedir. Sözkonusu sahanın bir bölümünde sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu.

    Hal böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan'ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır.

    Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan'ın bu iddialarını reddediyoruz.

    , bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan'a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edecektir.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Reddediyoruz!
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