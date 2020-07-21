Pınar Gültekin'in katili zanlısının Cemal Metin Avcı'nın evli ve 1 çocuk babası olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VE PET ŞİŞE İLE BENZİN ALMASI ELE VERDİ

Cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Gültekin'in "kayıp" ihbarının ardından jandarma ve polis ekiplerince özel ekip kuruldu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldıkları genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti. Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.