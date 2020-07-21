İFADESİNDE BİR BİR İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı emniyette verdiği ifadede, "Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim.

Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum. Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım.

Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.