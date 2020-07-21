Pınar Gültekin olayı son dakika haberi: Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti Türkiye'yi sarstı. 5 gün sonra cesedi bulunan genç kızı, ayrıldığı sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı Avcı'nın, Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra yakmak için kullandığı benzini pet şişesine doldurttuğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Avcı önce kendi aracına benzin aldı. Daha sonrasında elinde bulunan ve su içtiği pet şişesine benzin doldurttu. Zanlının rahat hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı. Cemal Metin Avcı ifadesinde cinayeti itiraf ederken genç kızın cansız bedeni de ormanlık alanda demir bir varilin içinde bulundu. Türkiye kahreden cinayeti konuşurken cinayete ilişkin detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Benzinlikten pet şişeyle benzin almış
Kenan Gürbüz'ün aktardığına göre; cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i bulmak için jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
Jandarma ekipleri, benzinlikten aracına benzin aldıktan sonra, büyük bir pet şişeyle ilave benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı'dan şüphelenerek takibe aldı gözaltına aldı. Cani ifadesinde cinayeti itiraf etti.
Katil zanlısı emniyette verdiği ifadede, "Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum. Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.
Katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı!
İFADESİNDE BİR BİR İTİRAF ETTİ
Katil zanlısı emniyette verdiği ifadede, "Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim.
Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum. Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım.
Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.
"CANAVARCA HİSLE İŞLENMİŞ BİR CİNAYET"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Bu olaylar ne yazıkki her gün başka bir form ile karşımıza çıkıyor. Çok üzücü. İşlenen cinayetin içeriğine baktığınız zaman son derece sadistçe, vahşice ve Türk Ceza Kanunu'nun en ağır suçlarından olan canavarca hisle yapılan korkunç bir cinayet" ifadelerini kullandı.
"BENZİNİ AÇIKTAN SATMAK YASAK!"
Öte yandan pet şişeye benzin konulmasının da hukuki olarak yasak olduğunun altını çizen Hacıbektaşoğlu, "Akaryakıt istasyonlarında açıktan satışa ilişkin yönetmelikle ciddi düzenlemeler yapılmıştı. Kars'ta böyle bir çocuğa yönelik cinayette de aynı durum söz konusuydu. Tamamen yasaklanmıştı. Açıktan akaryakıt satışı tamamen genelge ile yasaklanmıştı. Bu istasyon sahipleri de söz konusu soruşturmaya dahil edilecektir" dedi.
"KIZIMI CANAVARCA ÖLDÜRDÜ"
Gültekin'in babası Sadık Gültekin gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi.
Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim." dedi.
Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.
Genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de kız kardeşinin üniversite okurken öldürüldüğünü kaydetti.
Zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini anlatan Gültekin, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor. Yaşanan olay herkesin başına gelebilir. Bugün kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Kardeşim kendi halinde, çok iyi kalpli, kimseye zararı olmayan biriydi." diye konuştu.
Genç kızın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Yakınları ve arkadaşları tarafından gözyaşları içerisinde cenaze aracına konulan genç kızın cenazesi defnedilmek üzere Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi.