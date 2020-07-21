





ACILAR ÜZERİNDEN KENDİNE PAY ÇIKARDI!

İmamoğlu, adeta algı operatörlüğüne soyunduğu söz konusu paylaşımda, "Ne kadar acı verici; hayata umutla, neşeyle bakan yüzlerin aramızdan alındığını öğrenmek. Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak" ifadelerini kullanarak, acılar üzerinden kendine pay çıkarıp siyaset yaptı.



İMAMOĞLU'NUN ÇİRKİN ALGI OPERASYONUNA BÜYÜK TEPKİ

CHP'li İmamoğlu'nun skandal paylaşımında kullandığı "Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak" ifadeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Birçok kişi İmamoğlu'nun konuyu 'yasakçılığa' nasıl bağladığına anlam veremezken, çirkin algı operasyonuna lanet etti.