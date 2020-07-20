Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2020 20:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2020 20:34
    ABONE OL

    'ye saldırı hazırlığındaki ’lı terörist yakalandı

    'nin lokomotif kentlerinden ’e kanlı saldırı hazırlığındaki bir ’lı terörist yakalandı. Bazı 'lar DEAŞ’lı teröristin hedefindeydi.

    DEAŞ'lı teröristin kanlı saldırısı engellendi!

    Bazı sivil toplum örgütlerine yönelik terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı yapılacağı bilgisine ulaşan güvenlik kuvvetleri harekete geçti.

    Yapılan titiz çalışma sonucu Gaziantep'te örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.M.C., yapılan sorgulamasının ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DEAŞ'lı terörist M.M.C.'nin STK'lara yönelik eylem yapacağı bilgisi üzerine yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgütün bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eylem yapacağına dair bilgilerin elde edilmesinin ardından ilimizde faaliyette bulunduğu belirlenen şüpheli M.M.C. 20/07/2020 tarihinde tutuklanmıştır."

    Haberler Güncel Türkiye'ye saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri