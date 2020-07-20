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    • 20.07.2020 17:29
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    düşmanı gazeteden skandal manşet!

    'de yayın yapan yeni bir küstahlığa daha imza attı. 'nın yıl dönümünde 'Geldiler, kan döktüler aldılar' manşetiyle çıkan gazetenin düşmanlığı ise ilk değil...

    Türkiye düşmanı gazeteden skandal manşet!

    Daha önce Afrin'de 'ye işgalci diyen ve 'a ağır hakaretlerde bulunan Türk düşmanı , 'nın 46. yıl dönümünde Türkiye'ye atıfta bulunarak "Geldiler, kan döktüler, aldılar, böldüler, kaldılar!" şeklinde alçak bir manşete imza attı.

    Kıbrıs'ta yaşayan birçok Türk'ün rahatsızlığını belirttiği gazete daha önce de Kıbrıs Türkleri tarafından protesto edilmişti. Gazetenin arkasındaki isim ise Şener Levent... Levent, attığı manşetlerden dolayı yayın yapma ehliyeti elinden alınınca gazetenin ismini değiştirip yeni bir isimle tekrar provokasyonlarına devam ediyor.

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