GAZPROM TİCARETTE TUTUK DEĞİL, REKABETÇİ

GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, Rusya'nın doğalgaz ticaretine ve rekabete yaklaşımını değerlendirirken, Gazprom'un ilk olarak 2010 yılında yüzde 15'i spot bileşen olmak üzere HUB endekslemesini duyurduğunu, 2015-2016 yıllarında ise Avrupa'da açık artırma usulü satışa başladığını hatırlattı. Gazprom'un 2018'de ise kurduğu elektronik gaz satış sistemi üzerinden Avrupa'ya gaz satışına başladığını anlatan Mehmet Doğan "Yani işin ticaret kısmında hiç de tutuk değil, aksine rekabetçiler. Asıl soru, aynı uygulamaları Türkiye için de hayata geçirip geçirmeyecekleri" dedi.

RUS GAZPROM'UN LNG İLE İMTİHANI

Mehmet Doğan geçmişte spot gaz piyasası olmadığı için farklı tipte kontratları görüşebilecek bir pozisyonda olmayan Türkiye'nin spot boru gazı ithalatı için gereken düzenlemeleri de yeni tamamladığını söyledi. Doğan "Şimdi Türkiye, Gazprom'un LNG tedarikçileriyle rekabet etmesini bekliyor. Türkiye uzun süreli kontratlara bağlılığını azaltmak amacıyla giriş kapasitesini iki buçuk kat artırdı ve büyük bir başarıya imza attı. 2021 sonrasında Gazprom ve LNG tedarikçileri arasında sıkı bir rekabet izleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Dr. Danila Bochkarev sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) daha ucuz bir opsiyon görmenin bir yanılsamadan ibaret olduğunu savunurken şöyle dedi: "Özellikle de boru gazı bağlantısı olmayan yerlerde fiyatların aşırı yükseldiği durumlar yaşandı. Örneğin Boston'da alternatif doğalgaz kaynakları olmadığı için LNG fiyatı asla arzu edilen fiyatlara düşmedi. Sonuç olarak Gazprom'un bu alandaki rakiplerinden Novatek buraya gemiyle LNG ihraç etti. Benzer durum 2017'de Fransa'nın güneyinde de yaşandı."

Rusya'nın LNG piyasasındaki rolünün giderek arttığını vurgulayan Dr. Bochkarev, "Novatek'in ne kadar iddialı olduğu ortada. Birçok Rus şirketi aldığı vergi indirimi nedeniyle Novatek'e imrenerek bakıyor ve rekabette ek avantaj elde ettiğini öne sürüyor. Ancak işlerini iyi yapıp paylarına düşeni alıyorlar. Özellikle Singapur gibi Asya ülkelerinde son derece önemli projelere imza atıyorlar" dedi.

BORU GAZINA KARŞI LNG ESNEKLİĞİ

Gazprom'un gelecekteki pazarlıklarında BOTAŞ'a karşı daha cömert davranması gerektiğini ifade eden Emekli Büyükelçi Mithat Rende, şöyle konuştu: "Geçmişte Türkiye LNG giriş ve depolama kapasitesi konusunda istenilen noktada değildi. Şimdi ise FSRU'larımız mevcut ve hatta yeni bir tane daha yapılması planlanıyor, depolama kapasitemiz artacak. Böylece Türkiye daha fazla LNG alımı gerçekleştirip boru gazına karşı daha esnek bir yapıya kavuşmaya hazırlanıyor. Bu yüzden umuyorum ki BOTAŞ 2021'de Gazprom ile masaya oturduğunda orta ya da kısa süreli kontratlara imza atar."

TÜRKİYE'NİN GİRİŞ/ALIŞ KAPASİTESİ ARTTI

GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, 2021 ve 2025 yıllarının Türkiye'nin Rusya ve İran ile doğalgaz kontratlarını yenileme dönemleri olduğunu hatırlatarak "Ben BOTAŞ'ın yerinde olsam, kontratları yenilemem ancak Gazprom'un burada doğalgazı daha rahat ve rekabetçi fiyatlarla satabileceği bir alan açmaya çalışırım. Gazprom yanaşmazsa Türkiye diğer LNG tedarikçilerine yönelebilir. Bana 2016'da sorsanız 'Türkiye, Rus doğalgazı olmadan yapamaz' derdim. Çünkü giriş kapasitemiz 200 milyon metreküp ile sınırlıydı. Ancak 2025 itibarıyla günlük giriş kapasitemiz 538 milyon metreküpe ulaşacak. Ayrıca Türkiye boru gazını spot olarak alabilecek durumda. EPDK her ay talebi açıklıyor. Gazprom da bu ihalelere katılarak Türk piyasalarına doğrudan satış yapabilir ve LNG ile rekabet edebilir" dedi.