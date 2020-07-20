



"HIZIR İLK ZIRHLI MUHAREBE ARACI İHRACATIMIZ"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Hızır"ların ilk partisinin araçlara yüklenerek yola çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hızır ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız oldu. Uzun yıllardır sivil ekipmanlarla elde ettiğimiz ihracat başarısını savunma alanında da tekrarlamak istiyoruz. Hızır ile yeni bir kapı daha açtık. Hızır ve farklı ihtiyaçlara uygun geliştirdiğimiz nitelikli diğer araçlarımızla bu başarının devamını getireceğiz. Sivil ekipmanda olduğu gibi savunma sektöründe de ihracatımızı artırarak Katmerciler'i büyütmek, uluslararası ölçekte marka bilinirliğimizi ve karlılığımızı yükseltmek, ülke ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başladığını, son sanayi verilerinin de buna işaret ettiğini belirten Katmerci, şirket olarak salgın sürecinin olumsuz etkilerini minimumda tutmak için aldıkları önlemleri başarıyla hayata geçirdiklerini ifade etti.