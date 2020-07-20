Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2020 21:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2020 21:03
    ABONE OL

    'nin Büyükelçisi , Kaymakamını ziyaret etti

    'nın ilçesine gelen 'nin Büyükelçisi , Kaymakam 'a makamında ziyarette bulundu.

    İngiliz Büyükelçi'nin Bodrum ziyareti

    Çeşitli temaslarda bulunmak için ilçeye gelen Büyükelçi Chilcott, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

    Konsolosluk ekibi ile her yıl , , Aydın ve dahil olmak üzere İngiliz turistlerin de tercih ettiği yerlerdeki temaslarında mülki idare amirleri ile görüşen Büyükelçi, İngiliz vatandaşlara yardımlarından dolayı Kaymakam Yılmaz'a teşekkür etti.

    Kaymakam Yılmaz, bir süre görüş alışverişinde bulunduğu Büyükelçi Chilcott'a 'un ünlü mandalina lokumu ve kolonyasını hediye etti.

    Büyükelçi ve beraberindekiler, günün anısına fotoğraf çektirdikten sonra Kaymakamlıktan ayrıldı.

    Haberler Güncel İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Bodrum Kaymakamını ziyaret etti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri