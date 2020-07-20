PARLAK'IN EŞİ TEDBİR TALEP ETTİ

Bülent Emrah Parlak'ın beş yıl önce evlendiği Burcu Gönder, eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etti.

Hürriyet'in haberine göre Parlak'ın maddi durumunun iyi olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı mahkeme dilekçesinde, "Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak'ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir. " ifadelerine yer verildi.

CHP-HDP MEDYASI SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Sözde 'Kadın hakları savunuculuğunu' kimseye bırakmayan CHP-HDP medyasının bu skandallara sessiz kalması ise sosyal medyada tepki çekti.

"YOKSA SİZİN MAHALLEDE KADININ ADI YOK MU?"

Bir kullanıcı, "Ozan Güven, Bülent Emrah Parlak, Tuma Çelik, İsmail Küçükkaya ortak özellikleri kadına şiddet, taciz ve seküler olmaları. Peki her seferinde kadına şiddete hayır diyen sol cenah bunları neden görmüyor? Yoksa sizin mahallede kadının adı yok mu?" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

İşte tepkilerden bazıları:

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