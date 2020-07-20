Her fırsatta kadın haklarından dem vuran muhalif kesimden isimlerin 'kadına şiddet' olayları son günlerde peş peşe patlak verdi.
Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Sermiyan Midyat, Ozan Güven ve HDP'li Mensur Işık'ın eş ve sevgililerine uyguladıkları şiddetin ardından şimdide Bülent Emrah Parlak'ın eşi Burcu Gönder tarafından ekonomik ve psikolojik şiddet sebebiyle şikayet edildiği iddia edildi. Sözde 'Kadın hakları savunuculuğunu' kimseye bırakmayan sol kesimin bu skandallara sessiz kalması ise tepki çekti.
SÖZDE 'KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI' ŞİDDETE HIZ VERDİLER!
Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın öğretmen eşi Eda Demirci'yi, Sermiyan Midyat'ın sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp etmesinin ardından Ozan Güven'in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın öğretmen eşi Ebru Işık'a uyguladığı şiddetin ardından HDP'li Tuma Çelik'in de bir kadına tecavüz ettiği öğrenildi.
BİR ŞİDDET DE "KAHROLSUN ERKEK TERÖRÜ" SÖZLERİYLE ŞOV YAPAN BÜLENT PARLAK'TAN
Yaşanan her olumsuz olay üzerinden İslam'a ve Müslümanlara kin kusan sol kesimin şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. "Kahrolsun erkek terörü" sözleriyle şov yapan Bülent Parlak'ın eşine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığı iddia edildi.
PARLAK'IN EŞİ TEDBİR TALEP ETTİ
Bülent Emrah Parlak'ın beş yıl önce evlendiği Burcu Gönder, eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etti.
Hürriyet'in haberine göre Parlak'ın maddi durumunun iyi olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı mahkeme dilekçesinde, "Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak'ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir. " ifadelerine yer verildi.
CHP-HDP MEDYASI SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
Sözde 'Kadın hakları savunuculuğunu' kimseye bırakmayan CHP-HDP medyasının bu skandallara sessiz kalması ise sosyal medyada tepki çekti.
"YOKSA SİZİN MAHALLEDE KADININ ADI YOK MU?"
Bir kullanıcı, "Ozan Güven, Bülent Emrah Parlak, Tuma Çelik, İsmail Küçükkaya ortak özellikleri kadına şiddet, taciz ve seküler olmaları. Peki her seferinde kadına şiddete hayır diyen sol cenah bunları neden görmüyor? Yoksa sizin mahallede kadının adı yok mu?" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.
İşte tepkilerden bazıları:
TAKVİM.COM.TR