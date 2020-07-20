İSTİFA EDEN VEKİLİ İHRAÇ ETMİŞLER!

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zaten istifa ettiğini açıklayan vekili partiden ihraç etiklerini duyurdu.

Olay basına yansıyana kadar skandalı gizleyen ve olay ortaya çıktıktan sonra da sessizliğe gömülen HDP'nin Grup Başkanvekili Oluç, "Herhangi bir örtbas etme durumu yok ancak bizim Kadın Meclisimiz, kadın beyanını esas alan bir çalışma sürdürmektedir. Kadın Meclisine ilk gelen beyanlar fezleke doğrultusunda olmadığı için Kadın Meclisi ona göre davranmıştır ama fezleke ortaya çıktığında ve bu iddiaları gördüğümüz andan itibaren de hemen gerekeni yaptık. Fezleke, Meclis'e gelir gelmez hemen disipline sevk ettik ve disiplin de hızlı bir şekilde kararını vermiş oldu." şeklinde konuştu.

SESSİZLİĞİ ÖRTME ÇABASI!

Zaten kendisi istifa eden vekili, 'ihraç ettiklerini' iddia eden HDP'nin aldığı bu karar olayı kapatma çabasının, sessizliğin, samimiyetsizliğin ortaya net bir şekilde çıkması üzerine alınan bir karar olarak yorumlandı.