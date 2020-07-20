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    Son dakika: lı mevkidaşıyla görüştü

    Son dakika haberi... , Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile güvenlik ve savunma konulu görüşme gerçekleştirdi.

    Milli Savunma Bakanı'ndan önemli görüşme

    Bakan Akar, konuk Bakan Muhammed el-Atiyye'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

    Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından iki bakan baş başa görüştü. Görüşmede, bölgesel konularla iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    KATAR'DAN LİBYA TEŞEKKÜRÜ

    Görüşmede Bakan Akar'ın, Katar ile birçok alanda stratejik ortaklığın devam ettiğini belirterek, "Libya'daki meşru hükümete ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik ciddi anlamlı destek için müteşekkiriz." ifadesini kullandığı öğrenildi.

    Söz konusu ziyaretin, Milli Savunma Bakanı Akar'ın hafta sonu Katar'a düzenlediği ziyaretin devamı niteliğinde olduğu, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip Türkiye ve Katar'ın, güncel gelişmeleri bir kez daha ayrıntılı olarak ele almalarına imkan tanıdığı belirtildi.

    Akar, hafta sonu Katar'da Emir Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edilmişti.

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