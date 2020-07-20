Söz konusu ziyaretin, Milli Savunma Bakanı Akar'ın hafta sonu Katar'a düzenlediği ziyaretin devamı niteliğinde olduğu, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip Türkiye ve Katar'ın, güncel gelişmeleri bir kez daha ayrıntılı olarak ele almalarına imkan tanıdığı belirtildi.

Akar, hafta sonu Katar'da Emir Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edilmişti.