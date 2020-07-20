KOVİD-19 SALGINI YABANCILARIN ARSA VE KONUT ALIMINI DA ETKİLEDİ

Dünyadaki gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yabancıların konut ve arsa alımını etkiledi.

Yabancılara geçen yılın ilk altı ayında 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu senenin aynı döneminde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı.

Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul ve Antalya oldu.