PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'de tecavüz skandalı gündeme bomba gibi düştü. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, tıpkı dağdaki yöneticileri gibi parti içerisindeki bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Skandalın deşifre edilmesinin ardından istifa eden Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın ise iğrenç olayı tek tek anlattı.
HDP'nin seçim çalışmalarına katılan D.K. "Seçim ofisinden bir eve geçtik. Kimse yoktu. Bana kahve içirdi. Zorla kıyafetimi çıkartıp tecavüz etti. Karşı koyamadım. Kendime geldiğimde koltuk kan içindeydi" ifadelerini kullandı.
KADIN HAKLARININ SÖZDE SAVUNUCUSU HÜDA KAYA TECAVÜZE UĞRAYAN KADINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI!
Geçtiğimiz günlerde Meclis'te partisinin kadın hakları savunucusu olduğunu iddia eden HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından kadını 'şikayetçi olmaması için' ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
YOLDAŞI CHP'DE ÖLÜM SEZSİZLİĞİ!
Halk TV, Habertürk TV, Anka Haber Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, BirGün Gazetesi, Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Özgür Gündem, Sol Haber, Gerçek Gündem ve Bianet; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi. Independent Türkçe, Oda TV ve T24 adlı internet siteleri de haberlerinde; Tuma Çelik'in açıklamasına geniş yerdi, "tecavüz"de bulunduğunu ise iddia olarak bir cümle yer aldı.
Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Canan Kaftancıoğlu partisinin iş birlikçisi HDP'nin ismini dahi kullanmadan paylaşımda bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamen görmezden gelmesi dikkat çekti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalakası Gökhan Özoğuz, her fırsatta hükümeti karalamaya çalışan Berna Laçin ve CHP yancısı İsmail Saymaz'dan herhangi bir açıklama veya kınama gelmemesi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki ile karşılandı.
SİYASETİNİZ BATSIN
Sosyal medya kullanıcıları iğrenç olaya göz yuman, adeta 3 maymunu oynayan CHP'li isimlere "HDP'li vekil Tuma Çelik bir kadına tecavüz etti, HDP parti olarak olayı örtmeye çalıştı. Canan Kaftancıoğlu isim bile vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu sessiz. Berna Laçin, İsmail Saymaz, Levent Üzümcü, Gökhan Özoğuz sessiz. CHP sessiz. SİYASİ İTTİFAKINIZ BATSIN" ifadeleriyle isyan etti.
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