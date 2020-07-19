YOLDAŞI CHP'DE ÖLÜM SEZSİZLİĞİ!

Halk TV, Habertürk TV, Anka Haber Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, BirGün Gazetesi, Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Özgür Gündem, Sol Haber, Gerçek Gündem ve Bianet; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden geldi. Independent Türkçe, Oda TV ve T24 adlı internet siteleri de haberlerinde; Tuma Çelik'in açıklamasına geniş yerdi, "tecavüz"de bulunduğunu ise iddia olarak bir cümle yer aldı.