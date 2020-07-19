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    • 19.07.2020 20:47
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    den 13 il için sağanak yağış uyarısı!

    Genel Müdürlüğü, Edirne, ve , , , Karabük, , ve Sinop, 'un kuzey ilçeleri ile  ve çevrelerinde sağanak, 'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

    Meteorolojiden 13 il için sağanak yağış uyarısı!

    ; Trakya (Edirne, ve ), (, , , Karabük, , ve Sinop), 'un kuzey ilçeleri ile ve çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

    ÜLKENİN KUZEY KESİMLERİ PARÇALI VE YER YER ÇOK BULUTLU OLACAK
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.

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