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    • 19.07.2020 10:08
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    Ekip arkadaşları torbacılara nefes aldırmadı! Şehit Polis anısına operasyon

    Bağcılar’da hain saldırı sonucu şehit edilen polis memuru anısına sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 90 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

    İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik dün hain bir saldırı sonucu şehit edilen polis memuru anısına operasyon düzenlendi.

    Edinilen ilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda İran uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Operasyon kapsamında şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; Kristal halde bulunan satışa hazır, 60 paket toplam ağırlığı 89 kilo 400 gram gelen metamfetamin maddesi, yapım aşamasında olan ve toplam ağılığı 3 kilo 120 gram gelen metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam ağırlığı 180 gram gelen kimyasal sıvı, 1 adet Hassas Terazi ve çok sayıda kilitlenebilir poşet ele geçirildi.

    Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

    Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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