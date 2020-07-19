İLKLERİ BARINDIRAN FABRİKA NE ANLAM İFADE EDİYOR?

- Fabrika birçok özelliği ile ilkleri içerisinde barındırıyor; en önemli özelliklerinden bir tanesi Türkiye'nin en teknolojik otomobil fabrikası olması.

- Tek bir fabrika alanı içerisinde hem üretim, hem stil tasarımı hem Ar-Ge çalışmaları, prototip hazırlıkları, test birimi, strateji ve yönetim merkezi bir arada olacak.

- Daha önceden bataryanın yurtdışından alınması ihtimali üzerine yapılan çalışmalar şu an için yerini 'Yerli Batarya Paketi' çalışmasına bırakmış durumda.

- Türkiye'de ilk olarak bir fabrikada doğuştan elektrikli yüzde 100 yerli bir otomobil üretilirken, batarya paketi de bu fabrikadan çıkacak.

- Bunların yanı sıra 'Akıllı, çevre dostu ve Avrupa'nın en temizi' olarak da dikkat çekiyor.

- Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en temiz fabrikası olma özelliğine sahip

- Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artırılıyor.

- Gerçek zamanlı verilerle değer üreten akıllı bir üretim ağına sahip.

- Üretimde çıkabilecek hatalar gelişmiş kamera ve sensörlerle engellenecek.