Düzenlenen operasyonda Serdar B. (19), Oğuzhan I. (17) ve Kadir A. (17) adlı alçaklar gözaltına alındı. Satıcılardan 75 suç kaydı bulunan Reis B. ise kaçtı. Ancak o da kısa sürede kıskıvrak yakalandı.