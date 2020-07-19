İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu satıcıları, bir polisi şehit etti. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, "torbacı" denilen uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Sokak arasında kıstırılan otomobildeki kaçakçılar, polise ateş açtı. Silahlı saldırıda Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralandı. Yaralı memurlar hemen hastaneye kaldırıldı. Gökteke, kurtarılamadı.
Düzenlenen operasyonda Serdar B. (19), Oğuzhan I. (17) ve Kadir A. (17) adlı alçaklar gözaltına alındı. Satıcılardan 75 suç kaydı bulunan Reis B. ise kaçtı. Ancak o da kısa sürede kıskıvrak yakalandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz" denildi.