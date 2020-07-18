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    • 18.07.2020 15:16
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    : 'da polise

    haberine göre 'da sonucu iki polis yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Bağcılar'da polise silahlı saldırı

    Olay Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana geldi. Narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. sonucu bir polis göğsünden diğer polis ise kolun hafif şekilde yaralandı.



    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı. Polis helikopter destekli operasyon başlattı. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19) , O.I.(17) ve A.A.(17) gözaltına alındı. Polisin çalışmaları devam ediyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Bağcılar'da polise silahlı saldırı
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