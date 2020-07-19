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    'dan 'ya '' tepkisi! "İslamafobi vebasına maruz kaldılar"

    Başbakanı'nın ve Malezya İslam Partisi Başkanı Awang, ülkelerinin 'nin 'yı ibadete açma kararına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Awang eleştirilere yönelik " "Bu ülkeler laikliğin destekçisi olmaları gerekirken kendi yarattıkları İslam düşmanlığı vebasına hala maruz kaldıkları görülmektedir." açıklamasında bulundu.

    Batı'nın eleştirilerine sert yanıt! İslamafobi vebasına maruz kaldılar

    'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin görüşlerini paylaşan 'nın Awang, bazı ülkelerinin bu kararı etmelerine değinerek, "Bu ülkeler laikliğin destekçisi olmaları gerekirken kendi yarattıkları İslam düşmanlığı vebasına hala maruz kaldıkları görülmektedir." ifadesini kullandı.

    "500 YIL BOYUNCA CAMİ OLARAK HİZMET VERDİ"

    Abdul Hadi, "İsrail Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yaparken bu ülkeler sessiz kaldılar. Şimdi ise Ayasofya'nın bir kilise olarak faaliyet göstermesi için protesto yapıyorlar." mesajı verdi.

    Ayasofya'nın yaklaşık 500 yıl boyunca 'un ana camisi olarak hizmet verdiğini belirten Abdul Hadi, Sultanahmet, Şehzade, Süleymaniye ve gibi camilerin de Ayasofya'dan ilham alınarak inşa edildiğini belirtti.

    Haberler Güncel Malezya'dan Batı'ya 'Ayasofya' tepkisi! "İslamafobi vebasına maruz kaldılar"
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