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    • 18.07.2020 11:05
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    Son dakika: Ali Yerlikaya'dan kedi 'Gli' paylaşımı

    Son dakika haberine göre, Ali Yerlikaya, 'nin kedisi Gli ile ilgili paylaşım yapıp, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" ifadesini kullandı.

    Vali Yerlikaya'dan kedi 'Gli' paylaşımı

    Ali Yerlikaya, 'nin kedisi Gli ile ilgili paylaşım yapıp, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" ifadesini kullandı.




    İstanbul Valisi Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Ayasofya Camii'ndeki çalışmaları inceledi. Yerlikaya, bugün ise Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" ifadelerine yer verdi.

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