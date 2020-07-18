



BURASI ERMENİSTAN MI?

Gürcistan polisiyle yaşadığı sorunu anlatan Metin Erdem, şehit fotoğraflarının olduğu aracın uluslararası uygunluk belgesi olduğunu belirtti. Gürcistan kapısında her zaman Mübariz İbrahimov fotoğrafı sebebiyle sorun yaşadığını anlatan Erdem, "Fotoğrafı gören polis beni sınırda 4-5 saat bekletiyor, ruhsatımı ve pasaportumu alıyor. Son olarak geçişimizde de polisler yine geldi, aracımı kenara çektirdiler. Pasaport ve ruhsatımı alarak fotoğrafı sökmemi istediler. Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasında sorun olduğunu belirterek, fotoğrafa izin vermeyeceklerini belirttiler. Ben de kendilerine ikisinin de gururumuz olduğunu ifade ederek sökmeyeceğimi söyledim. Kendilerine burası Ermenistan mı yoksa Gürcistan' mı ? diye itiraz ettim. Bunlarla yaşadığımı sorunlardan bıktım usandım ama bana bu fotoğrafları kimse söktüremez. Yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum. Aracımın üzerindeki fotoğraflarla birlikte uluslararası uygunluk belgesi var. Bana bu konuda yardımcı olsunlar" diye konuştu.