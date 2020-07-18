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    • 18.07.2020 11:27
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    Son dakika: Gölü’ndeki tekne faciasında flaş gelişme: 1 ceset daha çıkarıldı

    Son dakika haberine göre, Gölü’nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden 1 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

    Van Gölü’ndeki tekne faciasında flaş gelişme
    Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda, bugün 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 46'ya yükseldi.

    Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle 'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzakıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

    Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında çalışmalar sürüyor. Çalışmalara , Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

    Arama çalışmaları 21'inci güne girerken, bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı, 46'ya yükseldi.

    Van Gölü'nde çıkarılan cesetler, tekne ve botlarla kıyıya yanaştırılıp, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü.

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